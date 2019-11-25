25.11.2019 | 12:03

В середине недели в большинство регионов России вернется аномальное для ноября потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, теплый период наступит даже в Сибири и на юге Урала, однако до сих пор показатели там были на 15 градусов ниже нормы. Постепенно потепление будет охватывать всю территорию России.

На прошлой неделе в южной половине Урала, Западной Сибири, Средней Сибири и Южной Сибири температуры достигали минус 25-30 градусов — это ниже нормы на 15 градусов. Постепенно, к середине недели, температурный фон будет выше нормы даже в этих регионах.

Отмечается, что очередные колебания температуры прогнозируются в начале декабря.

Ранее сообщалось, что во второй половине текущей недели давление в России резко повысится, это будет напоминать «атмосферную впадину». В середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями и будет достигать 748 миллиметров ртутного столба, а 29 ноября оно будет достигать 732 миллиметров ртутного столба — на 15 единиц ниже нормы.