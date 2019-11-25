25.11.2019 | 15:37

Священник из Кургана отказался крестить младенца с огромным родимым пятном и объяснил это страхом заразиться. Об этом «Подъему» рассказала мать ребенка Мария Хвостанцева, сообщается в Telegram-канале издания.

По ее словам, перед крещением родители показали батюшке фотографию девочки с врожденным невусом, который занимает 80 процентов тела малышки, в том числе спину, живот и часть головы. Увидев пятно, священник сказал, что не будет крестить ребенка. «Мы не знаем, заразно ли это, и как родители другие отреагируют», — процитировала женщина слова священнослужителя.

Она добавила, что в церкви семье предложили «индивидуальное крещение» за четыре тысячи рублей. «Они говорят: "Придете отдельно, мы вас покрестим за отдельную плату". Я считаю, что за крещение платить такие деньги нет необходимости», — сказала Хвостанцева, уточнив, что церемонию родители решили отложить.

После публикации истории в соцсетях и СМИ священник позвонил матери девочки и попросил не рассказывать о случившемся, потому что это «не по-божески».