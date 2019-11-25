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В стране и мире | Российский батюшка испугался крестить малыша с родимым пятном из-за «заразности»

25.11.2019|15:37
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Священник из Кургана отказался крестить младенца с огромным родимым пятном и объяснил это страхом заразиться. Об этом «Подъему» рассказала мать ребенка Мария Хвостанцева, сообщается в Telegram-канале издания.

По ее словам, перед крещением родители показали батюшке фотографию девочки с врожденным невусом, который занимает 80 процентов тела малышки, в том числе спину, живот и часть головы. Увидев пятно, священник сказал, что не будет крестить ребенка. «Мы не знаем, заразно ли это, и как родители другие отреагируют», — процитировала женщина слова священнослужителя.

Она добавила, что в церкви семье предложили «индивидуальное крещение» за четыре тысячи рублей. «Они говорят: "Придете отдельно, мы вас покрестим за отдельную плату". Я считаю, что за крещение платить такие деньги нет необходимости», — сказала Хвостанцева, уточнив, что церемонию родители решили отложить.

После публикации истории в соцсетях и СМИ священник позвонил матери девочки и попросил не рассказывать о случившемся, потому что это «не по-божески».

Источник — lenta.ru
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Гость|25.11.2019 15:42|

заразиться родимым пятном?

Это все, что надо знать об уровне умственного развития современных попов.

А ведь раньше еще хуже у них с этим было!

Гость|25.11.2019 15:43|

penzainform.ru писал(a):

Я считаю, что за крещение платить такие деньги нет необходимости
удивлю - совершать этот магический обряд совсем нет никакой необходимости.

Задача жрецов - получить денег, это просто бизнес.

Гость|25.11.2019 15:44|

Религия - опиум для народа.

Гость|25.11.2019 15:44|

penzainform.ru писал(a):

потому что это «не по-божески».
а он откуда знает, как это "по божески"?

Эта секта давно не имеет никакого отношения к восточно-иудейскому богу.

А судя по их верховному жрецу - по божески - это жить в роскоши за счет обманутых мамочек.

Гость|25.11.2019 16:02|

Биллинг (англ. billing — составление счёта).====ОБЗОР будущего произведения под названием "ЛЮДИ И СОЛНЦЕ".Козырять-то тут и нечем.У них своё началие есть.Ежели что не так=их наказывают тоже.СПИТ И ВИДИТ КТО-ТО БЕЗБОЖНЫЕ СНЫ.Козырять-то тут нечем.А под козырёк брать всяким там огульно хающим РПЦ=то же бесполезная трата времени.Пойдё-ка я лучше вокруг своего дома прогуляюсь:погляжу на общедомовое имущество:всё ли там в порядке:1)на предмет наличия/отсутствия сосулек;2)в каком состоянии подъездные козырьки находятся;3)чё там с балконными плитам(полы у балконов -то тоже общедомовое имущество) да есть ли все согласования на остекление этих балконов(проекты и все необходимые протоколы и подпися всех упалномоченных управомоченных лиц);4)не висят ли какие рекламы на общефасадных стенах без разрешения;5)может,кто кондиционер какой повесил на общефасадную стену.А В ПИТЕРЕ УРНЫ ШИРОКОГО ДИАМЕТРА И В НИХ ВСТАВЛЕНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЖЕСТЯНЫЕ ВЁДРА.Одену кепку с козырьком(штобы солнце не мешало обзору и не светило в мои добрые=предобрые глаза) и из-под козырька ентого своего козырну своими познаниями в сфере того самого постановления,регламентирующего экс-плуатацию жилого фонда(ельцина не забыть же ж).Козыря они такие козыря.Уж еже ли чо узнал,то уж и твоё достояние твоего черепа.ЗНАНИЕ=СИЛА.Ахмадулину Б.почитаю,как приду.Чтобы ещё раз прикоснуться к искусству.Не сухарём же быть:надо и искусством увлекаться.Помню,как на "шестёрке" ездили по грибы да по ягоды в лес,а всего-то урожаю было :букеты душицы да богородской травы.Но так прекрасно нерукотворённой природой полюбовались тогда!А ТолстопУЗЫ всегда причины для лени найдут.

Гость|25.11.2019 16:03|

батюшка...российский наверное...дурак

Гость|25.11.2019 16:03|

а в следующем регионе родился святой Серафим Саровский(Курск-№46).

Гость|25.11.2019 16:07|

Отрывок из письма М. В. Ломоносова к И. И. Шувалову -

"О размножении и сохранении Российкаго народа"

"Попы, не токмо деревенские, но и городские, крестят младенцев зимою в воде самой холодной, иногда и со льдом, указывая на предписание в требнике, чтобы вода была натуральная без примешения, и вменяют теплоту за примешанную материю, а не думают того, что летом сами же крестят тёплою водою, по их мнению смешанною.

Одно погружение в умеренной воде не без тягости младенцу, когда мокрота в глаза, в уши, в ноздри, а иногда и в рот вливается (а когда рот и ноздри запирает поп рукою, тогда пресекается дыхание, которое недавно лишь получил младенец). Когда ж холодная вода со льдом охватит члены, то часто видны бывают признаки падучей болезни, и хотя от купели жив избавится, однако в следующих болезнях, кои всякий младенец после преодолеть должен, а особливо при выходе первых зубов, оная смертоносная болезнь удобнее возобновится.

Таких упрямых попов, кои хотят насильно крестить холодною водою, почитаю я палачами, затем что желают после родин и крестин вскоре и похорон для своей корысти. Коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни единого не осталось?"

Гость|25.11.2019 16:14|

Оды императрицы он здоровски писал.Люблю я татьянин день9тока всигда за рулём=поентому Бес Медовухи

Гость|25.11.2019 16:24|

Темнота напускная .Хоть бы про свечки опять назойливость проявили.Аккаунт в соцсетях часто соседствует с судебными решениями и с исполнительными да административными производствами.то ли дело человек не обременённый всяким и там легкомысленностями:зарегился в Октябрьской ИФНС и работает на благо губернии (какой-нибудь ООО-шник аль ИПэшник).Это я про огульные призывы штрафовать да всякие иные недовольства высказывать(вот в новостях про аварии да всякие нарушения ПДД так их комментов немало))..РАБОТАНЕВОЛКВЛЕСНЕУБЕЖИТ.А тут простое человеческое недопонимание .какой-то казус произошёл.Да и разобрались там в сорок пятом регионе в Кургане поди уж давно.А мы тут обсуждаем да умничаем.Кстати,тире ставится в т.ч. и там,где его можно заменить глаголом -связкой "ЕСТЬ".

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