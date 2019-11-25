25.11.2019 | 11:36

В школах якутского города Верхоянск из-за сильных морозов приостановлены занятия для учащихся с первого по седьмой класс. Занятия для остальных школьников будут проходить в обычном режиме. Об этом РИА Новости рассказала исполняющая обязанности директора школы Галина Дабанова.

«Всего у нас в школе обучаются 207 детей. В этом году резко похолодало. На прошлой неделе в городе было около 30 градусов мороза. Сегодня в Верхоянске минус 51 градус, ветрено», — сказала она, отметив, что уроки для всех учеников отменяются при минус 55.

По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 25 ноября, по состоянию на 15:00 по местному времени температура воздуха в городе составляла минус 52 градуса.

РИА Новости отмечает, что Верхоянск и Оймякон считаются самыми холодными населенными пунктами Якутии. Температуры там доходили до минус 67 градусов и ниже.