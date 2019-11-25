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В стране и мире | Число отравившихся газом детей в российской школе резко выросло

25.11.2019|14:01
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В селе Вад Нижегородской области из-за отравления газом госпитализировали 44 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

«Состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести, остальных — как легкой степени тяжести», — уточнил собеседник агентства. По информации Telegram-канала издания «Подъем», шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 18 человек отпустили домой, уточнили изданию в региональном Минздраве.

Резкий газовый запах появился в нескольких классах, после чего некоторым школьникам и учителям стало плохо, уточнили Telegram-каналу издания «Подъем» в приемной школы. Директор учебного заведения проводит оперативное совещание.

Ранее сообщалось о 32 госпитализированных, среди которых было 29 детей. Выброс произошел на газораспределительной станции рядом с Вадской районной школой. Занятия в школе были прекращены.

Источник — lenta.ru
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