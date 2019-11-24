Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 ноя 2019|17:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.90  |  $  64.26

В стране и мире | В Госдуме нашли причину дедовщины в армии

24.11.2019|16:36
Печать

Одна из причин насилия в армии — это отличия в менталитете у представителей разных национальностей. Такое предположение сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с «Говорит Москва».

По его словам, «славянские ребята» — более тихие и дисциплинированные, и их иногда обижают на национальной почве. «Я по роду деятельности с таким сталкивался, когда служил в вооруженных силах», — уточнил Шерин.

Он добавил, что сейчас в российских вооруженных силах серьезно реагируют на такие случаи и «точно никто замалчивать не будет».

Ранее в Главной военной прокуратуре отчитались об увеличении количества случаев рукоприкладства военных командиров. За 2019 год было зарегистрировано более 100 случаев избиений военнослужащих руководством. В первую очередь это связано с неумением офицеров работать с подчиненными.

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам и убил восьмерых в воинской части поселка Горный. Первой его жертвой стал командир роты. На допросе солдат говорил, что в тот день погибшие обещали «опустить» его.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!