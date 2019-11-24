В Череповце (Вологодская область) рядом с поликлиникой установили железные ворота с замком, но без забора, к которому бы они крепились. Об этом сообщает «Север. Реалии».
По словам местных жителей, вечером ворота регулярно запирают, а утром открывают, притом что попасть на территорию поликлиники проще простого. Достаточно сделать несколько шагов в сторону и обойти ограждение.
В пресс-службе вологодского отделения Северной железной дороги, к которому относится медучреждение, сообщили, что новый забор для поликлиники готов, но пока что не согласован с чиновниками.
Горожане с юмором подошли к ситуации и пририсовали в Photoshop к фотографии ворот таблички «Осторожно: мины!».
Ранее в Невинномысске Ставропольский края местные жители настолько устали от шумных компаний, которые мусорят и пьют во дворе, что обнесли лавочки рядом с подъездом железной решеткой, напоминающей тюремную клетку.
===Очень большое спасибо за сущностную подборку новостей!И правильно systадмин убирает некоторые комментарии.Потому как на улице мороз=многие с синими от мороза носами бегут в тепло и ляпают невесть что от нечего делать.Болеть не интересно же. ТАК КТО ОТКРЫЛ АМЕРИКУ:КОЛУМБ ИЛИ АМЕРИГО ВЕСПУЧЧИ??