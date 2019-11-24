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В стране и мире | Российскую больницу огородили воротами без забора

24.11.2019|14:49
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В Череповце (Вологодская область) рядом с поликлиникой установили железные ворота с замком, но без забора, к которому бы они крепились. Об этом сообщает «Север. Реалии».

По словам местных жителей, вечером ворота регулярно запирают, а утром открывают, притом что попасть на территорию поликлиники проще простого. Достаточно сделать несколько шагов в сторону и обойти ограждение.

В пресс-службе вологодского отделения Северной железной дороги, к которому относится медучреждение, сообщили, что новый забор для поликлиники готов, но пока что не согласован с чиновниками.

Горожане с юмором подошли к ситуации и пририсовали в Photoshop к фотографии ворот таблички «Осторожно: мины!».

Ранее в Невинномысске Ставропольский края местные жители настолько устали от шумных компаний, которые мусорят и пьют во дворе, что обнесли лавочки рядом с подъездом железной решеткой, напоминающей тюремную клетку.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.11.2019 15:10|

===Очень большое спасибо за сущностную подборку новостей!И правильно systадмин убирает некоторые комментарии.Потому как на улице мороз=многие с синими от мороза носами бегут в тепло и ляпают невесть что от нечего делать.Болеть не интересно же. ТАК КТО ОТКРЫЛ АМЕРИКУ:КОЛУМБ ИЛИ АМЕРИГО ВЕСПУЧЧИ??

Гость|24.11.2019 15:14|

ТО ЕСТЬ МАЛО ОТКРЫТЬ ЧТО-ТО(ПУСТЬ ДАЖЕ И ЗАПАТЕНТОВАТЬ).НАДО ИМЕТЬ СРЕДСТВА И СИЛЫ ДОВЕСТИ ЗАДУМАННОЕ ДО ЛОГИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ,ЧТОБЫ ПРОЕКТ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН ПОЛНОСТЬЮ.прикольно бы выглядел иск наследников Америго Веспуччи к наследникам Колумба(это мечтателям и фантазёрам ответ).А так=очень здорово сейчас реализуются нацпроекты в различных общественно - и социальнозначимых областях и отраслях(в т.ч. и в здравоохранении).Конечно,в сети много приколов про Малышеву.НО:здоровья всем!Берегите себя и своих близких!!

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