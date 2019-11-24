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В стране и мире | Психически нездоровый мужчина лишил 10 тысяч человек отопления в мороз

24.11.2019|14:38
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В Кишиневе психически нездоровый мужчина залез на опору высоковольтной ЛЭП высотой более 20 метров и отказался спускаться. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Наталья Стати рассказала, что личность человека установлена, он состоит на учете в психиатрической клинике. По ее словам, на месте происшествия весь день работают спасатели, скорая помощь, полиция и психологи, однако им не удалось убедить нарушителя спуститься. Спасатели растянули брезент, чтобы он смог спрыгнуть.

Чтобы обезопасить человека, около 11:00 утра по местному времени (12:00 по Москве) в четырех микрорайонах Кишинева отключили электроэнергию. К 20:00 удалось обеспечить электроэнергией из альтернативных источников питания два микрорайона, еще столько же остаются без света и тепла в пятиградусный мороз. Отмечается, что это около 10 тысяч граждан. Также в части города не ходят троллейбусы и не работают светофоры.

В результате находившегося более девяти часов на опоре линии электропередачи нарушителя удалось снять. Пресс-секретарь Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу рассказала, что спасатели использовали спецтехнику и сняли его к 20.30 по местному времени. Она добавила, что мужчина кричал и плевался. По словам его соседей, он неоднократно резал колеса у машин во дворе, бил посуду, однажды сломал забор.

Ранее в ноябре из-за аварии в Курске оставались без отопления 16 тысяч жителей. Температура воздуха в российском городе на тот момент опустилась до 10 градусов мороза.

Источник — lenta.ru
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