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В стране и мире | Названы заменяющие лекарства продукты

24.11.2019|16:40
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Некоторые продукты способны заменить человеку лекарства. К такому выводу пришла врач Франциска Рубин в беседе с Focus.

По ее словам, к этим продуктам можно отнести овес, картофель, имбирь, мед, куркуму, капусту, масло, соль, лимон и лук. Доктор уточнила, что их можно не только есть, но и применять в качестве компрессов и масок.

Так, овес и капуста важны для здоровья кишечника: первый снижает уровень холестерина, а вторая позволяет облегчить пищеварение и полезна для зрения. Также Рубин порекомендовала использовать отвар из овса при нейродермите. Имбирь в свою очередь бодрит, разжижает кровь и снижает уровень сахара и холестерина. Мед, по утверждению врача, незаменим при бронхите, а ванночки с солью — при подагре.

Оливковое масло помогает укрепить сосуды, а льняное предотвращает появление тромбов. При головной боли можно выпить кофе с лимоном, добавила доктор. Куркума своим противовоспалительным действием позволяет снизить риск онкологических заболеваний. Луковый суп, по ее словам, полезен при цистите, а вареный картофель — при изжоге.

Ранее, в октябре, эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова назвала сочетание некоторых продуктов вредным. Например, добавление молока в какао не принесет здоровому человеку ожидаемой пользы: содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция. Опасно также употреблять белый хлеб с джемом: быстрые углеводы в обоих продуктах провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови.

Источник — lenta.ru
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