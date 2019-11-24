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В стране и мире | Названа причина ДТП с шестью погибшими под Оренбургом

24.11.2019|13:37
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Авария на трассе в Оренбургской области, в результате которой погибли шесть человек, произошла из-за выезда микроавтобуса на встречную полосу. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречку и врезался в фуру. Оснований утверждать, что у ДТП были какие-то другие причины, нет. «Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — отметили в надзорном ведомстве.

На странице «Оренбургская область - Онлайн» во «Вконтакте» появилось видео с места аварии. На кадрах видны обломки транспортного средства.

ДТП случилось утром в воскресенье на 15 километре трассы Оренбург — Акбулак. Пять человек, включая шестилетнего ребенка, погибли на месте, еще один скончался в больнице. Два человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Личности погибших устанавливаются.

Как пишет orenday.ru, в минивэне ехали восемь граждан Узбекистана. Водитель фуры не пострадал. Пытаясь уйти от столкновения, большегруз слетел в кювет. На место аварии выезжали сотрудники МЧС и полиции.

Источник — lenta.ru
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