24.11.2019 | 10:13

Министерство здравоохранения заслуживает выговор за техническое воплощение идеи ужесточения порядка медосмотра для водителей. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».

Парламентарий отметил значимость инициативы поголовно тестировать водителей на злоупотребление алкоголем и потребление наркотиков. «Мы берем самую опасную когорту населения, люди за рулем, машина — объект повышенной опасности. А мы почему-то сразу говорим о том, что врачи плохие», — объяснил Онищенко.

В то же время Минздрав не обеспечил надлежащее воплощение «хорошей кампании» — ведомство «бухнуло приказом и дало повод этим разговорам», считает депутат. Также он подчеркнул, что цена медосмотра, которая могла вырасти более чем в 10 раз после введения новых правил, «нереальная». «Надо следить, чтобы не было злоупотреблений, спекуляций», — заключил Онищенко.

20 ноября стало известно, что в России разрабатывается законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно ему, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз.

Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. 21 ноября Минздрав принял решение отложить вступление приказа в силу.