23.11.2019 | 11:36

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал решение украинской певицы Софии Ротару вернуться на российскую сцену. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор считает, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но, когда нужно заработать, едут». «Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — отметил он. Рязанский привел в пример грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который критиковал действия российских властей.

При этом сенатор высказался против создания черного списка. «Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — заявил он.

17 ноября сообщалось, что Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Помимо этого, артистка рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах.

В 2018-м Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко. По некоторым данным, певица приняла такое решение, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

Ротару участвовала более чем в 40 церемониях вручения российской премии. Она не отказалась от выступления даже в 2014 году, когда отношения между Киевом и Москвой сильно ухудшились.

Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России с момента окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В июне прошлого года он предрек крах России и рассказал, что вернется в страну, если Владимир Путин и Дмитрий Медведев уйдут из политики.