23.11.2019 | 12:58

Чтобы не выйти на просрочку кредита, ежемесячный платеж по нему не должен превышать 25-30 процентов от дохода. Об этом РИА Новости сообщил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давид Цацуа.

Он отметил, что, по данным организации, большинство россиян с кредитами тратят на них не более четверти своего месячного дохода. Примерно 55 процентов заемщиков не имеют проблем с выплатами, потому что отводят на них не более 25 процентов от заработанного.

По словам Цацуа, обычно риски выхода в просрочку сильно вырастают, если на погашение кредитов уходит больше половины дохода. Однако эта формула не универсальна, потому что, к примеру, минус 50 процентов от большой зарплаты могут не навредить человеку, но при доходе в 15 тысяч рублей это приведет к дефолту.

Ранее вице-президент НАПКА Александр Морозов посоветовал россиянам перед оформлением заема провести «краш-тест» и проверить, смогут ли они прожить на ту сумму, которая будет оставаться у них после оплаты кредита. По его мнению, в идеале сумма ежемесячной выплаты не должна превышать 40 процентов от дохода.

По данным холдинга «Ромир», регулярно кредитными картами пользуются 89 процентов граждан. 22 процента из них купили автомобиль в кредит, еще 20 процентов занимали деньги на неотложные нужды.