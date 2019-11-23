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В стране и мире | Объяснена разница в старении россиянок и китаянок

23.11.2019|14:00
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Российские женщины стареют быстрее китаянок из-за разных типов старения кожи, а также отличий в питании. Об этом РЕН ТВ рассказала косметолог-дерматолог Натаэла Гришина.

По ее словам, для россиянок характерен деформационный тип старения кожи, при котором теряется контур лица, появляются носогубные складки и выражение усталости. В то же время в Азии распространен мускульный тип старения, при котором долгое время сохраняется овал лица и не появляются морщины.

Кроме того, на состояние кожи, организма и старение влияет питание. Так, у азиатских женщин в рационе преобладает рыба и омега-3 жирные кислоты, а российские женщины чаще едят жирную пищу, чтобы получать больше энергии и калорий для защиты от холодов.

Ранее на китайском портале Sohu появился материал, в котором автор порассуждал на тему быстрого старения россиянок. По его мнению, российские женщины после свадьбы отдают много сил семье, набирают лишний вес и перестают следить за собой, в результате чего начинают выглядеть старше свои одногодок из Китая.

Сваха из телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала статью, уличив журналиста в отсутствии знаний о России и российских женщинах. «Есть такое выражение: "в 45 баба ягодка опять". Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком», — заявила она.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.11.2019 14:12|

Сравнили тоже наших высоких девушек, красивых и длинноногих с этими маленькими китаянками.. Да они к сорока годам уже на женщин то не похожи.

Гость|23.11.2019 14:13|

Не знаю, к счастью, как стареют китаянки, но огромные толпы китайцев в российских культурных местах - это ужасно.

Имя: Гость
Комментарий:

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