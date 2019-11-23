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В стране и мире | Назван самый опасный день для посещения врача

23.11.2019|13:21
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Российские врачи чаще всего допускают ошибки в понедельник. Это следует из письма главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в Минздрав, сообщает издание Baza.

Как отмечает издание, в основу письма легли данные о 143 уголовных делах, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг, за 2016-2017 годы. Большая часть из этих дел — 78 процентов — была квалифицирована по статье о причинении смерти по неосторожности. Также дела возбуждались по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, халатности и неоказании помощи больному.

По данным СКР, чаще всего — в 30 процентах случаев — ошибки медики совершали в понедельник. Кроме того, установлено, что больше всего таких инцидентов происходило в конце весны и летом.

Жертвами врачебных ошибок чаще всего становились посетители городских медучреждений (73 процента), на сельские же пришлось порядка 27 процентов случаев. При этом в абсолютном большинстве случаев ошибки допускали медики, работающие в бюджетных медучреждениях (94 процента).

Ожидается, что данные, изложенные в письме, в дальнейшем будут использованы для «предупреждения преступлений в медицинской сфере».

Источник — lenta.ru
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