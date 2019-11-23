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В стране и мире | Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы

23.11.2019|14:16
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Для досрочного выхода на пенсию в России мужчине необходимо иметь страховой страж не менее 25 лет, женщине — не менее 20. Об этом «Российской газете» сообщили в Минтруде.

Если человек работал на опасном, вредном или тяжелом производстве, то нужно выработать необходимый для этого вида работ стаж, добавили в ведомстве.

Чтобы получить возможность досрочного назначения пенсии, после увольнения или сокращения гражданину необходимо официально зарегистрироваться как безработный. При этом он не может отказываться от предложений о работе от биржи труда и должен проявлять заинтересованность при встрече с потенциальными работодателями. Издание подчеркивает, что надо попробоваться хотя бы на две из предложенных вакансий и ни в коем случае не отказываться от обучающих курсов.

«В случае принятия решения о невозможности трудоустройства гражданину выдается предложение о досрочном выходе на пенсию», — сказали в министерстве. В случае согласия человек должен обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Ранее в фонде указали, что россиянин предпенсионного возраста может обратиться за назначением досрочной пенсии в случае банкротства, ликвидации или массовых сокращений на предприятии. При этом у него должны быть проблемы с трудоустройством. В таком случае пенсия может быть назначена за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода.

С начала 2019 года статус предпенсионеров подтвердили 1,1 миллиона жителей страны. Этим людям полагаются льготы, например, два дополнительных выходных на работе в год для прохождения диспансеризации. Также работодатель не имеет права отказать в приеме на работу из-за возраста и несет ответственность за увольнение работника.

Источник — lenta.ru
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