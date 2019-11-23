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В стране и мире | Медведев предложил альтернативу четырехдневке

23.11.2019|10:58
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но при этом согласен на пять рабочих дней по четыре часа. «В современном смысле это будет неполная занятость, если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки», — пояснил Медведев.

Также глава правительства выступил против жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовом кодексе, поскольку оно может оказать негативное влияние на положение матерей с маленькими детьми. Медведев привел в пример ситуацию, когда женщине могут сказать: «Это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день». По его словам, в этом вопросе «должна быть гибкость».

Вопрос о введении в России в будущем четырехдневки поднял Дмитрий Медведев летом 2019 года. В Федерации независимых профсоюзов идею поддержали и отметили, что тенденция к сокращению рабочих часов наблюдается во всем мире. Однако, по оценке экономистов, введение четырехдневки может негативно сказаться на производительности труда, что противоречит целям одноименного нацпроекта. Кроме того, при нынешних низких темпах роста ВВП, отрицательном приросте населения, а также безработице на рекордно низком уровне россияне могут рассчитывать разве что на увеличение продолжительности рабочей недели, считают специалисты.

Источник — lenta.ru
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