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В стране и мире | Железный прут пронзил строителя от таза до сердца

22.11.2019|12:49
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В китайском городе Хучжоу, провинция Чжэцзян, врачам удалось спасти 22-летнего строителя, который упал на арматуру с высоты четырех метров. Об этом сообщает издание Unilad.

Длинный железный прут вонзился в тело в районе таза, задел кишечник, печень и легкие, пройдя в трех сантиметрах от сердца. От боли строитель потерял сознание.

Пострадавшего доставили в больницу при медицинской школе Чжэцзянского университета и прооперировали. К операции привлекли двух дополнительных специалистов по печени и пищеварительной системе. Работа завершилась лишь в три часа ночи на следующий день.

Им удалось спасти пациента и избежать осложнений. Строитель продолжает лечение в больнице.

В апреле сообщалось об индийском рабочем, который сумел выжить после того, как его голову пронзил металлический прут. Он вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба.

Источник — lenta.ru
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