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В стране и мире | Сборная России лишилась шанса сыграть все матчи группового этапа Евро дома

22.11.2019|16:05
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Сборная России проведет матч группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Дании в Копенгагене. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, сообщается в Twitter-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Команды были автоматически распределены в группу B, матчи в которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. На жеребьевке решалось, какая из сборных проведет все три встречи на своем поле. В итоге повезло Дании, которая примет россиян в Копенгагене. Команда Станислава Черчесова же сыграет в Санкт-Петербурге два матча.

Помимо датчан, соперником сборной России на групповом этапе турнира станет сборная Бельгии. Четвертая сборная станет известна по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.

В отборочном турнире к Евро-2020 сборная Бельгии выступала в одной группе с Россией и дважды победила (4:1; 3;1). Российская команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка.

Первенство Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.11.2019 16:13|

Как были мальчиками для битья, так и остались. Пока Гус Хидинк был, ещё теплились, пришёл Капела, с ним обосрались окончательно, дальше хуже.

Имя: Гость
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