22.11.2019 | 16:04

В Калужской области 80-летняя пенсионерка лишилась крыши над головой после кончины мужа. Об этом сообщает портал KalugaNews.com со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Юрия Зельникова, которому пожаловалась россиянка.

Как рассказала пожилая женщина, квартиру от муниципалитета они с мужем получили еще в 1983 году. При этом супруг посоветовал россиянке прописаться не в новом жилье, а у его дочери от первого брака. Женщина согласилась это сделать и потому впоследствии не участвовала в приватизации недвижимости. Она не знала, что муж оформил имущество на себя, а затем продал квадратные метры дочери.

В общей сложности пара прожила в указанной квартире 32 года. И лишь за несколько дней до смерти мужчина сообщил своей супруге, что недвижимость не принадлежит семье на протяжении 20 лет. Дочь, которой была продана квартира, потребовала немедленного выселения пенсионерки. Пострадавшая пыталась отстоять имущество в суде, но потерпела неудачу.

Ранее в ноябре сообщалось о россиянке, купившей квартиру на материнский капитал и невольно ставшей бомжом. Женщина и ее семья потеряли жилье из-за претензий предыдущего собственника.