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В стране и мире | Россиянам начали продавать лекарства в кредит

22.11.2019|14:49
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В российских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования при покупке лекарств, пишет «Коммерсантъ». Первой сетью, опробовавшей новый метод продаж, стала «Самсон-фарма».

Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.

Пока опция экспресс-кредитования доступна только в нескольких аптеках сети в Москве. Их количество может увеличиться в 2020 году, если банк признает эксперимент удачным.

«Самсон-фарма» рассчитывает таким образом нарастить клиентскую базу и выручку. В компании надеются привлечь клиентов, которым срочно нужны дорогие лекарства — стоимостью от 500 рублей за упаковку. На них приходится около 25 процентов продаж сети.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.11.2019 14:54|

Так скоро и хлеб в кредит будет. Стыды.Когда же сгинет эта власть.

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