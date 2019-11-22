22.11.2019 | 14:49

В российских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования при покупке лекарств, пишет «Коммерсантъ». Первой сетью, опробовавшей новый метод продаж, стала «Самсон-фарма».

Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.

Пока опция экспресс-кредитования доступна только в нескольких аптеках сети в Москве. Их количество может увеличиться в 2020 году, если банк признает эксперимент удачным.

«Самсон-фарма» рассчитывает таким образом нарастить клиентскую базу и выручку. В компании надеются привлечь клиентов, которым срочно нужны дорогие лекарства — стоимостью от 500 рублей за упаковку. На них приходится около 25 процентов продаж сети.