Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 ноя 2019|16:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.76  |  $  63.87

В стране и мире | Родители дорвались до соцсетей дочери и принялись ее позорить

22.11.2019|16:02
Печать

Жительница американского штата Техас, 15-летняя Мэделин Самптер (Madelynn Sumpter) была необычным образом наказана родителями за то, что ослушалась их и привела мальчиков на девичью пижамную вечеринку. Креативный подход родителей к наказанию оценили одноклассники подростка, пишет Today.

«Мы сказали, что либо она на месяц останется без мобильного телефона, либо всего две недели, но с нашим полным доступом к ее соцсетям», — рассказала мать девочки Таня Форд (Tawnya Ford).

Мэделин предпочла второй вариант, и с 11 ноября родители стали публиковать свои снимки и видео с ее аккаунтов. Особенно им пришлась по душе соцсеть TikTok.

За десять дней владения аккаунтом @skinnybiotch1235 отец уже успел станцевать в коротких шортах и майке вместе с зятем, помочь другу в записи танцевального поздравления, спеть вместе с женой и младшим сыном. Он также регулярно публикует фотографии в Instagram и Twitter-аккаунте дочери.

По словам матери, уже на следующий день Мэделин пыталась убедить родителей сменить наказание с двух недель на месяц, исключив их досутуп к ее соцсетям, но отец отказался — ему понравилось такое развлечение. «Я очень увлекся этим. У меня столько идей. Остановимся на двух неделях», — добавил Ларри Самптер (Larry Sumpter) в общении с дочерью. Супруга допускает, что муж создаст свой собственный аккаунт в TikTok, когда время наказания подойдет к концу.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что падчерица случайно стала свидетельницей того, как он с ее матерью занимаются сексом. Это произошло из-за того, что 20-летняя девушка страдает лунатизмом.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!