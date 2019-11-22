22.11.2019 | 12:51

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе. Об этом сама Клименко сообщила изданию «Подъем».

По словам врача, ее назначили заместителем директора центра наркологии. «Я не ухожу. Это повышение», — пояснила она.

Ранее появилась информация, что министр здравоохранения Вероника Скорцова уволила Клименко. Отмечалось, что врач написала положительную характеристику на новый порядок медосмотра для водителей. Позже она изменила свое мнение, но его рассматривать уже не стали. Подчиненные создали петицию в ее защиту.

Президент России Владимир Путин назвал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно и с умом. При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков. Позднее в Минздраве решили отложить вступление приказа в силу.

Согласно новым правилам, стоимость справки для водителей может вырасти в 13 раз из-за проведения дорогостоящих медицинских исследований. После появления информации об этом сразу в нескольких регионах России образовались очереди за справками: люди хотели успеть получить документы по прежним ценам. В Казани в одной из таких очередей умер пожилой мужчина.