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В стране и мире | Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

22.11.2019|12:51
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Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе. Об этом сама Клименко сообщила изданию «Подъем».

По словам врача, ее назначили заместителем директора центра наркологии. «Я не ухожу. Это повышение», — пояснила она.

Ранее появилась информация, что министр здравоохранения Вероника Скорцова уволила Клименко. Отмечалось, что врач написала положительную характеристику на новый порядок медосмотра для водителей. Позже она изменила свое мнение, но его рассматривать уже не стали. Подчиненные создали петицию в ее защиту.

Президент России Владимир Путин назвал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно и с умом. При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков. Позднее в Минздраве решили отложить вступление приказа в силу.

Согласно новым правилам, стоимость справки для водителей может вырасти в 13 раз из-за проведения дорогостоящих медицинских исследований. После появления информации об этом сразу в нескольких регионах России образовались очереди за справками: люди хотели успеть получить документы по прежним ценам. В Казани в одной из таких очередей умер пожилой мужчина.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.11.2019 12:59|

Браво!

Гость|22.11.2019 13:05|

Кто тут писал, что повышение отменили, а дуру уволили? А, тролли сраные? Утерлись, дорогие россияне?

Монархист (гость)|22.11.2019 13:10|

Желаю дальнейшего успешного повышения по службе. Есть вакантная должность младшего дворника в ЖСК Лотос в Пензе.

Гость|22.11.2019 13:12|

Я.не. Ухожу.это Повышение. Ещё и хвалится.

Гость|22.11.2019 13:14|

По словам врача, ее назначили заместителем директора центра наркологии. «Я не ухожу. Это повышение», — пояснила . УЛЫбнуло

Гость|22.11.2019 13:15|

рожа как будто с похмелья, коровий взгляд

Гость|22.11.2019 13:22|

за такое и повышение?гнать взашей и даже дальше

Гость|22.11.2019 13:32|

Стопудово член ЕР

Гость|22.11.2019 13:33|

Гость писал(a):

рожа как будто с похмелья, коровий взгляд
Рожа похабная, что и говорить...

Имя: Гость
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