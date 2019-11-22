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В стране и мире | Объявлена дата большой пресс-конференции Путина

22.11.2019|12:53
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 22 ноября.

Аккредитация на участие в ежегодном меропритяии началась, отмечается в сообщении.

Предстоящая пресс-конференция станет для главы государства уже 15-й. Впервые этот формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. В ходе прошлогоднего мероприятия, которое состоялось 20 декабря, Путин ответил на 61 вопрос.

В частности, тогда президент заявил, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было неизбежно и обусловлено серьезными социально-демографическими изменениями.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.11.2019 12:56|

Готовьте уши

Монархист (гость)|22.11.2019 13:06|

Грядет 40 лет со дня старта плана Андропова. Ждём подведения итогов и внесения корректив.

Гость|22.11.2019 13:08|

Я люблю смотреть такие выступления нашего Президента. Кому не нравится, можете не смотреть, вас дурачков, никто не заставляет.

Гость|22.11.2019 13:13|

Гость писал(a):

Я люблю смотреть такие выступления нашего Президента. Кому не нравится, можете не смотреть, вас дурачков, никто не заставляет.
Оглянись кругом, дурач кок...

Гость|22.11.2019 13:17|

Гость писал(a):

Готовьте уши
И вилки, лапшу снимать.

Гость|22.11.2019 13:18|

Гость писал(a):

Я люблю смотреть такие выступления нашего Президента. Кому не нравится, можете не смотреть, вас дурачков, никто не заставляет.
Это ты к соседям по палате обращаешься?

Гость|22.11.2019 13:19|

"Обещаю переобещать ранее обещанные обещания и наобещать еще больше обещаний, чем обещал раньше" В. Путин

Гость|22.11.2019 13:19|

Посмотрите как жить хорошо стали. Половина города на джинсах ездят. Квартиры, коттеджи шикарные. От продуктов магазины ломятся. Скидки,только купи. Не жизнь а малина. Дольче вита. Живем как в раю.

Гость|22.11.2019 13:20|

Ага, повышение возраста было неизбежно. Это конечно, соча, мундиаль, мосты и проч., казна то не резиновая ....а пенсы перетопчутся..

Гость|22.11.2019 13:21|

Гость писал(a):

Половина города на джинсах ездят.
Я езжу не на джинсах, а на кроссовках.

Гость|22.11.2019 13:21|

А тварей неблагодарных давно пора в лагеря отправить.

Гость|22.11.2019 13:22|

На кроссоверах наверно ..

Гость|22.11.2019 13:23|

Гость писал(a):

А тварей неблагодарных давно пора в лагеря отправить.
Да, едросы твари редкостные, совсем народ не благодарят. А ведь всё у него украли.

Гость|22.11.2019 13:23|

И ведь вы ничего для жизни такой шикарной не сделали. Только пользуетесь, да рожи недовольные делаете.

Гость|22.11.2019 13:24|

Гость писал(a):

И ведь вы ничего для жизни такой шикарной не сделали. Только пользуетесь, да рожи недовольные делаете.
Чинуши и депутатики они такие! НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ, ТОЛЬКО ПОЛЬЗУЮТСЯ.

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Имя: Гость
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