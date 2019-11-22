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В стране и мире | Генпрокуратура назвала ошибкой новый порядок медосмотра для водителей

22.11.2019|12:56
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Вводя новые правила освидетельствования автомобилистов, Минздрав допустил ошибку. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, передает ТАСС.

Буксман заявил, что из-за пробела в законодательстве, МВД не получает данные о тех, кто состоит на учете у нарколога. Из-за этого ведомство не может отследить наркоманов и алкоголиков, претендующих на получение прав.

Он добавил, что Генпрокуратура не раз обращалась к причастным ведомствам с просьбой выработать комплексное решение. «Как видите, Минздрав нашел такой способ — необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена», — отметил замгенпрокурора.

20 ноября стало известно, что в России разрабатывается законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно ему, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

21 ноября замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что Минздрав принял решение отложить вступление приказа в силу. По его словам, планируется дополнительно проанализировать методы, которые используются для медосвидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность.

Источник — lenta.ru
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