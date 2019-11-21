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В стране и мире | Россиянку захотели выселить из квартиры и заставить платить за нее 19 лет

21.11.2019|11:05
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Жительницу Тюмени Анну Сарибекян захотели выселить из квартиры и отдать жилье обманутой дольщице Светлане Солдатовой. Кроме того, женщина должна будет в течение 19 лет выплачивать ипотеку в два миллиона рублей, пишет URA.RU.

Отмечается, что компания «Тюмень-Лукойл-Строй», начинавшая стройку дома на улице Широтной, обанкротилась. Многоэтажку достроил жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Согласие». В результате возникла путаница, из-за чего некоторые дольщики, в том числе Солдатова, не получили свои квартиры. Площадь ее недвижимости по договору равнялась 34,7 квадратного метра. Жилье примерно той же площади в этом доме в ипотеку приобрела и Сарибекян. Солдатова обратилась в суд с просьбой предоставить ей законную квартиру. В итоге было вынесено постановление о передаче Солдатовой недвижимости Сарибекян.

Соседи женщины вступились за нее, заявив, что готовы защищать ее интересы в суде. «Пока есть два судебных решения, Ленинского суда города Тюмени и апелляционного. Оба — не в пользу Сарибекян. Будем ждать, какой вердикт вынесет областной суд. Если понадобится, дойдем до Верховного [суда]», — заявила юрист ЖСК «Согласие» Анна Ефремова.

В банке, который выдал жилищный кредит, изданию заявили, что все обязательства выполнили и предложили подать в суд на продавца, взыскать деньги и погасить ипотеку. Компания-продавец «Стройперспектива 2007» посоветовала обратиться к застройщику. Застройщик не смог прокомментировать ситуацию и попросил связаться с ним позже.

В ноябре сообщалось о многодетной семье из города Березники Пермского края, которая оказалась на улице из-за долга по ипотеке. Мать-одиночка не смогла погасить задолженность по жилищному кредиту и вместе с тремя детьми лишилась жилья. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен региона.

Источник — lenta.ru
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