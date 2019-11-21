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В стране и мире | Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав

21.11.2019|16:42
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В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань». По данным сообщества «Регион-116» во «ВКонтакте», мужчине стало плохо во время ожидания и он упал.

Инцидент произошел 21 ноября в республиканском наркологическом центре на улице Тунакова. Мужчине вызвали скорую, но она приехала не сразу. Прибывший врач подошел к мужчине с глицином и манометром.

В полиции подтвердили смерть мужчины, уточнив, что он был 1946 года рождения. Отмечается, что во время ожидания еще одному человеку стало плохо — он упал в обморок.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, это чушь. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков.

Незадолго до заявления главы государства Минздрав объявил о том, что вступление нового порядка медосмотра откладывается.

О разработке законопроекта, ужесточающего правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок, стало известно 20 ноября. Отмечалось, что автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Все это приведет к удорожанию справки в несколько раз.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.11.2019 17:09|

Никто не против справок. ПОЧЕМУ НАРОД ВЫНУЖДЕН ПЛАТИТЬ ЗА ПРИЧУДЫ ГОСУДАРСТВА ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ СУММЫ ,СОПОСТАВИМЫЕ С МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТОЙ??. Выдача обязательных для существования человека справок должна быть вообще БЕСПЛАТНОЙ !Если ты не работаешь, ты не живешь. Если ты не купишь ,дорогущую справку то ты не работаешь .У ВАС ЕСТЬ ЛОГИКА, ВЛАСТЬ ПРИДЕРЖАЩИЕ???

Гость|21.11.2019 17:25|

Есть деньги на машину, на бензин, на парковки... Так в чем проблема заплатить за справку раз в 10 лет?

Не нужны алкаши и нарики за рулём.

И если халявщик и ломанулись за справкой а один день - это их проблема

Гость|21.11.2019 17:29|

У нас есть медицинское страхование, почему медосмотр на права или прохождение медосмотра для приема на работу вообще платный, пусть даже это потом возмещает работодатель, ведь медосмотр проходят для проверки здоровья, а не только для того, чтобы права получать

Гость|21.11.2019 17:34|

От того, что справки подорожали у нас точно не будет меньше алкашей и наркоманов за рулем, они как раньше покупали, так и сейчас купят эти справки

Гость|21.11.2019 17:41|

Гость писал(a):

Так в чем проблема заплатить за справку раз в 10 лет?
Гав-гав!

Гость|21.11.2019 17:43|

Это просто издевательство над народом. При принятии любых серьезных решений надо просчитывать последствия. А то получается как с индексацией пенсий по старости в 2017г. с 1 апреля на 0,4%, т.е. на 50р. С 23 января об этом повышении почти ежедневно все каналы талдычили, а народ при этом поминал " добрым" словом правительство РФ. Министра здравоохранения РФ за непродуманные решения надо отправить в отставку.

Гость|21.11.2019 17:45|

Гость писал(a):

Не нужны алкаши и нарики за рулём.
Как ты их вычислишь, если они воздержатся на время, для чистых анализов?

Имя: Гость
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