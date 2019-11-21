В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань». По данным сообщества «Регион-116» во «ВКонтакте», мужчине стало плохо во время ожидания и он упал.
Инцидент произошел 21 ноября в республиканском наркологическом центре на улице Тунакова. Мужчине вызвали скорую, но она приехала не сразу. Прибывший врач подошел к мужчине с глицином и манометром.
В полиции подтвердили смерть мужчины, уточнив, что он был 1946 года рождения. Отмечается, что во время ожидания еще одному человеку стало плохо — он упал в обморок.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, это чушь. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков.
Незадолго до заявления главы государства Минздрав объявил о том, что вступление нового порядка медосмотра откладывается.
О разработке законопроекта, ужесточающего правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок, стало известно 20 ноября. Отмечалось, что автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Все это приведет к удорожанию справки в несколько раз.
Никто не против справок. ПОЧЕМУ НАРОД ВЫНУЖДЕН ПЛАТИТЬ ЗА ПРИЧУДЫ ГОСУДАРСТВА ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ СУММЫ ,СОПОСТАВИМЫЕ С МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТОЙ??. Выдача обязательных для существования человека справок должна быть вообще БЕСПЛАТНОЙ !Если ты не работаешь, ты не живешь. Если ты не купишь ,дорогущую справку то ты не работаешь .У ВАС ЕСТЬ ЛОГИКА, ВЛАСТЬ ПРИДЕРЖАЩИЕ???