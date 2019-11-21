21.11.2019 | 12:53

Правительство России предложило подумать об ограничении импорта адаптированных молочных смесей для детей и ингредиентов для их изготовления. Об этом со ссылкой на протокол совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока сообщает «Коммерсантъ».

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать этот вопрос, ведомство пока не представило каких-либо предложений. Также министерство занимается идеей Совета Федерации повысить пошлины на готовую продукцию с 5 до 15 процентов.

Эксперты указывают, что такие меры приведут к серьезному дефициту на рынке. Дело в том, что 95 процентов детских смесей, заменителей грудного молока в России приходится на продукты из Европы и США. Локализации мешают сложности с сырьем для производства продукта. В стране нет достаточного количества качественной молочной основы и ряда специфических ингредиентов, например, деминерализованной сухой сыворотки.

Чтобы решить проблему, Гордеев предложил исключить сухую сыворотку из перечня товаров, в отношении которых действует введенное в 2014 году продуктовое эмбарго. Источник издания в крупной продуктовой компании указал, что стимулирование зарубежных производителей локализовать производство в России почти не работает из-за высоких импортных пошлин.

Первый завод полного цикла по производству детских смесей мощностью 15 тысяч тонн продукции в год собирается построить британский United Green Group (UGG) вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Общий годовой объем потребления на данный момент оценивается в 40 тысяч тонн в год.

Ранее экономисты из РАНХиГС и ЦЭФИР подсчитали, что введенные Россией в 2014 году контрсанкции приводят к дополнительным тратам граждан в размере 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.