Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 ноя 2019|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  72.00  |  $  63.97

В стране и мире | Россиян захотели оставить без детских смесей

21.11.2019|12:53
Печать

Правительство России предложило подумать об ограничении импорта адаптированных молочных смесей для детей и ингредиентов для их изготовления. Об этом со ссылкой на протокол совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока сообщает «Коммерсантъ».

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать этот вопрос, ведомство пока не представило каких-либо предложений. Также министерство занимается идеей Совета Федерации повысить пошлины на готовую продукцию с 5 до 15 процентов.

Эксперты указывают, что такие меры приведут к серьезному дефициту на рынке. Дело в том, что 95 процентов детских смесей, заменителей грудного молока в России приходится на продукты из Европы и США. Локализации мешают сложности с сырьем для производства продукта. В стране нет достаточного количества качественной молочной основы и ряда специфических ингредиентов, например, деминерализованной сухой сыворотки.

Чтобы решить проблему, Гордеев предложил исключить сухую сыворотку из перечня товаров, в отношении которых действует введенное в 2014 году продуктовое эмбарго. Источник издания в крупной продуктовой компании указал, что стимулирование зарубежных производителей локализовать производство в России почти не работает из-за высоких импортных пошлин.

Первый завод полного цикла по производству детских смесей мощностью 15 тысяч тонн продукции в год собирается построить британский United Green Group (UGG) вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Общий годовой объем потребления на данный момент оценивается в 40 тысяч тонн в год.

Ранее экономисты из РАНХиГС и ЦЭФИР подсчитали, что введенные Россией в 2014 году контрсанкции приводят к дополнительным тратам граждан в размере 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!