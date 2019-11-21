21.11.2019 | 16:49

Госдума приняла закон, который в числе прочего позволит наделять физических лиц статусом иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 21 ноября.

Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа.

Кроме того, СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента. На это отводится один месяц. Все информационные материалы должны содержать пометку о статусе иноагента. Указывать это должны все, кто цитирует данный ресурс. За нарушение этого требования грозит блокировка.

Поправки внесены в законы о средствах массовой информации и о защите информации.

Закон о СМИ-иностранных агентах действует в России с осени 2017 года.