21.11.2019 | 12:10

В Самарской области чиновники местного Минздрава провели переговоры с частными клиниками и рекомендовали им не проводить аборты. Большинство учреждений согласилось, некоторые попросили время на раздумья. Об этом сообщает 63.ru.

«Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты», — заявил изданию глава регионального Минздрава Михаил Ратманов.

По информации издания, сделать аборт в Самарской области можно будет только в государственных поликлиниках с учетом «недели тишины» (по закону при сроке беременности от 7-ми до 11 недель врач вправе провести процедуру аборта не ранее чем через 7 дней после обращения пациентки — прим. «Ленты.ру»). «В государственных больницах проводят консультации с женщинами, которые хотят прервать беременность. Успешность составляет 18 процентов. То есть каждая пятая женщина отказывается от аборта», — пояснил Ратманов.

Местные жители в комментариях к записи в Instagram предположили, что следующим шагом самарских властей будет закрытие больниц и отказ от презервативов для повышения рождаемости. Скриншоты комментариев публикует Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил расширить функции родового сертификата для профилактики абортов. В частности, он предложил использовать его для оказания психологической поддержки, немножко «увеличив стоимость».