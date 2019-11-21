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В стране и мире | Российские чиновники убедили частные клиники отказаться от абортов

21.11.2019|12:10
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В Самарской области чиновники местного Минздрава провели переговоры с частными клиниками и рекомендовали им не проводить аборты. Большинство учреждений согласилось, некоторые попросили время на раздумья. Об этом сообщает 63.ru.

«Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты», — заявил изданию глава регионального Минздрава Михаил Ратманов.

По информации издания, сделать аборт в Самарской области можно будет только в государственных поликлиниках с учетом «недели тишины» (по закону при сроке беременности от 7-ми до 11 недель врач вправе провести процедуру аборта не ранее чем через 7 дней после обращения пациентки — прим. «Ленты.ру»). «В государственных больницах проводят консультации с женщинами, которые хотят прервать беременность. Успешность составляет 18 процентов. То есть каждая пятая женщина отказывается от аборта», — пояснил Ратманов.

Местные жители в комментариях к записи в Instagram предположили, что следующим шагом самарских властей будет закрытие больниц и отказ от презервативов для повышения рождаемости. Скриншоты комментариев публикует Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил расширить функции родового сертификата для профилактики абортов. В частности, он предложил использовать его для оказания психологической поддержки, немножко «увеличив стоимость».

Источник — lenta.ru
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Гость|21.11.2019 12:23|

убедили ну ну

Гость|21.11.2019 12:28|

Не туда опять, не до обортов, тут похлеще - не сексуются нынче молодежь, но это потом дойдет, как обычно, опосля,рекламу оки-чпоки, как про инсульты, в народовозках вешать.

Гость|21.11.2019 12:49|

А всех нежеланных, эти убеждатели себе заберут? Нет? А что так?

Гость|21.11.2019 12:52|

Ничему не учит история. Ждите подпольные аборты и резко подскочившее количество смертей среди не желающих рожать. Причины лечить это - сложно. Лучше сделать вид что проблемы то и нету ....

Гость|21.11.2019 13:08|

Будут рожать дома и подкидывать детей к администрациям или храмам.

Имя: Гость
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