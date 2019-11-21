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В стране и мире | Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

21.11.2019|15:45
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Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, это чушь, сообщается в Telegram-канале RT.

Российский лидер отметил, что узнал о планах ввести внеочередной медосмотр из СМИ. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Он отметил, что планируется дополнительно проанализировать методы, которые используются для медицинского освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность «при адекватном ценообразовании» в регионах.

О разработке законопроекта, ужесточающего правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок, стало известно 20 ноября. Отмечалось, что автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Все это приведет к удорожанию справки в несколько раз.

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.11.2019 15:52|

Сам офигел, ребята, да вы краев не видите.

Гость|21.11.2019 16:02|

Сказал А ,говори и Б ,пусть уволит идиотов чиновников протолкнувших этот закон.Кто то должен ответить за этот беспредел.

Гость|21.11.2019 16:05|

Он его подписывал, почему при подписании чушью не назвал?

Гость|21.11.2019 16:13|

Первый раз пошел на попятную.

Гость|21.11.2019 16:13|

Гость писал(a):

Он его подписывал, почему при подписании чушью не назвал?
играет он просто роль доброго дяди

Гость|21.11.2019 16:16|

Гость писал(a):

Он его подписывал, почему при подписании чушью не назвал?
Совсем не факт,возможно там факсимиле присутствует.Или думаете что руководители читают всё что подписывают?Заблуждаетесь.На это есть помощники и секретари.

Имя: Гость
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