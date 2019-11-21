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В стране и мире | Источник рассказал о поведении Шамсутдинова в момент расстрела сослуживцев

21.11.2019|10:58
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Военные следователи изучили записи со всех камер видеонаблюдения в воинской части Забайкалья, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, особое внимание было уделено записям, сделанным незадолго до трагедии.

«Кадры не подтверждают, что к солдату применялось физическое воздействие», — сказал собеседник издания.

Также сообщается, что действия солдата в момент самого происшествия не выглядели спонтанными. По имеющимся данным, Шамсутдинов сымитировал, что разрядил свой автомат во время смены караула, а затем дождался, когда сослуживцы избавятся от патронов, после чего открыл по ним огонь.

«Это было хладнокровным спланированным убийством», — отметил источник.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. По данным следствия, рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым же был убит командир роты. При этом рядовой сразу сдался группе антитеррора, а позже раскаялся. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. Однако источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на это из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

Источник — lenta.ru
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