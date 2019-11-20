20.11.2019 | 14:21

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. Об изменениях в правилах с 22 ноября писала «Российская газета».

Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Все это приведет к удорожанию справки в несколько раз, отмечает издание.

Изменения в правилах вызвали ажиотаж среди автомобилистов, которые устремятся успеть получить справку по прежней цене. Так, утром в среду, 20 ноября, в Воронеже десятки человек выстроились в очереди в наркологический диспансер на улице Героев, сообщает «Вести Воронеж», отмечая, что люди начали приходить к учреждению в 6:00.

Аналогичная ситуация сложилась в Оренбурге. Издание 56orb.ru пишет, что наркологический диспансер на улице Невельской «напоминает гастроном времен умирающего СССР», куда «выкинули дефицит». По данным журналистов, в районе 8:00 в очереди было около 50 человек.