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В стране и мире | Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

20.11.2019|14:21
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Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. Об изменениях в правилах с 22 ноября писала «Российская газета».

Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Все это приведет к удорожанию справки в несколько раз, отмечает издание.

Изменения в правилах вызвали ажиотаж среди автомобилистов, которые устремятся успеть получить справку по прежней цене. Так, утром в среду, 20 ноября, в Воронеже десятки человек выстроились в очереди в наркологический диспансер на улице Героев, сообщает «Вести Воронеж», отмечая, что люди начали приходить к учреждению в 6:00.

Аналогичная ситуация сложилась в Оренбурге. Издание 56orb.ru пишет, что наркологический диспансер на улице Невельской «напоминает гастроном времен умирающего СССР», куда «выкинули дефицит». По данным журналистов, в районе 8:00 в очереди было около 50 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.11.2019 14:40|

Это прорыв или яркая победа?

Гость|20.11.2019 15:13|

А что? Права есть , значит машина есть.Зажрался ты, инвестируй в Родину, мать нашу.

Гость|20.11.2019 15:15|

Жоповозы в панике, правильно повышают цену. Дураков меньше будет на дороге.

Гость|20.11.2019 15:26|

Очередное выколачивание денег из пролетариата. Всё обсосали на самом верху, денег же нет, а как ещё медицину поднимать, сам признался, медицина на грани, ну вот теперь выручеными деньгами будут дыры затыкать, а их ...тысячи..дыр то.

Имя: Гость
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