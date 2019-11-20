20.11.2019 | 11:04

Совет Федерации предложил включить в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за шум в ночное время. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

Наказывать нарушителей тишины предлагается штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что имеются в виду любые действия, которые нарушают право на отдых в жилище граждан, независимо от уровня шума. Исключением из этого правила будет нарушение тишины и покоя во время пресечения правонарушений, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведения официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

Отмечается, что на данный момент такая норма действует во всех 85 российских субъектах, но в федеральном законодательстве не зафиксирована. Полиция приедет на вызов только если регион договорился с ней о соответствующих составах правонарушений. Из-за этого нарушители не всегда привлекаются к ответственности, считает сенатор Ирина Рукавишникова. По ее словам, предлагаемые поправки в КоАП решат этот вопрос.