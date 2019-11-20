Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|17:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.10  |  $  64.17

В стране и мире | Путин потребовал добиться роста доходов россиян

20.11.2019|16:10
Печать

Президент России Владимир Путин призвал правительство изменить текущие тенденции и добиться роста реальных располагаемых доходов граждан, сообщает «Интерфакс».

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — отметил президент.

По его словам, именно этот показатель является одним из главных индикаторов экономического развития страны. При этом успехи России в этой сфере Путин назвал «скромными».

Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в России снижались с 2014 по 2017 годы. По итогам 2018 года был зафиксирован рост в 0,2 процента, при этом Росстат перешел на новую методику расчета.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|20.11.2019 17:12|

надо изменить статистику и методы подщёта и все будет опять хорошо

Гость|20.11.2019 17:16|

в переди очередной рывок и прорыв сколько их было

Гость|20.11.2019 17:17|

надоело

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!