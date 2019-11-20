20.11.2019 | 10:56

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава. Затем водителю будет дан месяц, чтобы пройти «внеочередное обязательное медицинское освидетельствование». Если он этого не сделает или если заболевание подтвердится, то справка будет аннулирована, что станет основанием для прекращения действия прав.

Отмечается, что передавать данные о заключениях и аннулировании справок обяжут и государственные, и частные медицинские организации. Впоследствии базу данных Минздрава информацию о здоровье водителей сможет получать Госавтоинспекция. По данным издания, ГАИ уже пыталась наладить связь с министерством в 2010 году, однако в ведомстве настаивали на том, что законодательством запрещено раскрывать врачебную тайну.

Также известно, что в МВД предложили заменить бумажные медсправки электронными, которые будут визировать усиленной электронной подписью.

В феврале сообщалось, что в ГИБДД рассчитывают на введение электронных прав с 2020 года. Черников тогда отмечал, что электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними правами. Для граждан отказ от бумажных прав также будет выгоден, поскольку будет не обязательно возить с собой права или свидетельство о регистрации машины.