Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|16:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.10  |  $  64.17

В стране и мире | Появились подробности об опухоли Анастасии Заворотнюк

20.11.2019|14:24
Печать

Самочувствие актрисы Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось, удаление опухолей прошло удачно и у нее есть перспектива на выздоровление. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимный источник, представившийся другом Петра Чернышева, мужа артистки.

«Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что у Заворотнюк восстановились способности ходить, разговаривать и нормально слышать. Врачи надеются, что раковые клетки замедлят рост по сравнению с тем, как развивалась болезнь актрисы ранее. «За время болезни и лечения Настя сильно набрала вес. Но сейчас лишние килограммы начинают уходить», — отметил источник, добавивший, что Заворотнюк до сих пор находится в реабилитационном центре.

В семье Заворотнюк сообщали, что она проходит курс лечения в одной из столичных клиник. Актрисе диагностировали рак мозга в начале текущего года. В октябре ее перевели в центр для реабилитации тяжелобольных пациентов.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|20.11.2019 14:31|

понятно самореклама как у алибасова а мы боялись

Гость|20.11.2019 14:31|

Короче вся шумиха вокруг неё - просто чёрный пиар, ничем она не болеет.

Гость|20.11.2019 14:41|

Ну наконец то появились подробности! Всем аулом эту новость ждали!

Гость|20.11.2019 14:47|

ура...няня вика воскресла

Гость|20.11.2019 14:48|

ждём новых серий

Гость|20.11.2019 15:01|

добра и любви ее семье

Гость|20.11.2019 15:27|

У Фриске был такой же «светлый промежуток», когда она была в Юрмале и крестила сына.

Гость|20.11.2019 15:40|

Я думал ее уже давно на мощи растащили.

Гость|20.11.2019 15:41|

Гость писал(a):

У Фриске был такой же «светлый промежуток», когда она была в Юрмале и крестила сына.
А я смотрю вы в сортах говна разбираетесь.

Гость|20.11.2019 15:48|

Да. Интернет- зло. Хочешь- не хочешь- начнёшь разбираться. Но я борюсь))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!