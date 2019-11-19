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В стране и мире | В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

19.11.2019|15:13
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МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

В «красивых» номерах совпадают буквы и цифры. Отмечается, что конкретные принципы их формирования разработают позднее.

Автовладельцы смогут получить номер, сгенерированный системой, или выбрать его самостоятельно, заплатив повышенную пошлину — водитель вводит желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. Размер пошлины определит Минэкономики, в течение суток номер надо выкупить. Номер также можно будет выбрать из массива «красивых», но пошлина будет на порядок выше. Отмечается, что ее размер еще не определен.

Отмечается, что субъекты федерации смогут вводить повышающий или понижающий коэффициент на конкретную серию, либо выставлять их на аукционы. Минэкономики выдвинуло такую инициативу для создания дополнительных источников пополнения бюджета. Если автовладелец соглашается на участие в торгах, ему выдадут обычный номер, который можно будет заменить после проведения аукциона. Правила проведения аукционов утвердит правительство.

Отмечается, что при покупке автомобиля с «красивыми» номерами новый владелец должен будет заплатить за знак повышенную пошлину. Если он не захочет это делать, знак вернется в ГИБДД, а владелец получит обычный знак. Исключением станут ситуации, когда автомобиль с «красивым» номером передается по наследству. Это сделано для того, чтобы теневой рынок стал невыгодным и нелегитимным, отмечает «Коммерсантъ».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что на практике будет работать только свободный выбор номеров за повышенную пошлину. Все остальные варианты он назвал слишком сложными и дорогими. Запрет на перепродажу автомобиля с «красивым» номером он назвал «странным предложением» и предложил оставить такую возможность тем, кто получил знак до вступления в силу новых правил.

Ранее сообщалось, что россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты. Отмечается, что ГИБДД не будет выдавать новые регистрационные знаки. Владельцам автомобиля или мотоцикла придется заказывать их в частных фирмах.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.11.2019 15:41|

всё на понтах

Гость|19.11.2019 15:41|

Узаконили блатные номера, которым можно ездить как хотят. Им не должны мешать "пьяные" дети, т.к. судьям, прокурорам давно можно рулить под "шофе".

Гость|19.11.2019 16:28|

Значит,у народа полно лишних денег, а всё плачутся!

Гость|19.11.2019 16:34|

А что бы лучше покупали, на простых номерах (не "красивых"), в буквенном обозначении, использовать только буквы Ч ххх МО ххх RUS.

Гость|19.11.2019 16:35|

"Красивые" номера, для "красивых".

Гость|19.11.2019 16:53|

Пусть платят за кусок железа если деньги девать некуда.

Гость|19.11.2019 17:01|

А мне дали номер с буквами ЛОХ, к чему бы это?

Гость|19.11.2019 17:18|

Лучше красиво ездили и парковались красиво.

Гость|19.11.2019 17:41|

ВОТ ! Менты теперь обнищают !

Гость|19.11.2019 18:22|

Отжали прибыльный бизнес начальников ГИБДД . Что творят, звери.

Гость|19.11.2019 19:02|

а я на понты не ведусь

Гость|19.11.2019 22:28|

Гость писал(a):

всё на понтах
На развесистых и ветвистых пантах,таких что из машин торчат во все стороны. Эти аукционы - это по сути битва рогатых.

Гость|20.11.2019 09:56|

Радуйтесь что хоть не через взятки.. Вам ничем не угодить, пусть даже еденичные законы, вы хаете уже все подряд. Вы уже там все пересрались из-за того что красивые номера только для крутых, это не дает главную дорогу всем для обладателем.. И вам такие же когда приглянутся номера хорошие(с ФИО будут совподать или просто цифры 747, и вас такими же чмом будут называть. Так приятно?

Гость|20.11.2019 10:34|

Конкретных принципов нет! Но пока картина такая, что одно лицо может выкупить красивые номера и также перепродовать.

Гость|20.11.2019 10:50|

Колхозные понты. Смешно , когда толстый дядя с уморирительно гордым видом вылезает из машины с номером типа 001. Вот что у человека в голове.? Ведь ему это важно.

Имя: Гость
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