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В стране и мире | Россияне собрали миллион евро на спасение Венеции

19.11.2019|13:43
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Ряд российских топ-менеджеров пожертвовали в общей сложности миллион евро на восстановление Венеции после ноябрьского затопления. Об этом «Российской газете» сообщили в посольстве Италии в Москве.

По данным издания, собрать деньги помог художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев — он встретился с послом Италии в России Паскуале Терраччано на культурном форуме в Санкт-Петербурге и пообещал оказать содействие в сборе средств.

Во вторник, 19 ноября, посольство Италии планирует запустить публичный сбор денег на спасение затопленного города. Для привлечения внимания к этой инициативе в дипломатическом представительстве страны организуют концерт Мариинского театра под руководством Гергиева.

В середине ноября уровень воды в Венеции достиг рекордной за 50 лет отметки в 183 сантиметра. Было затоплено более 80 процентов города, включая исторический центр. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро оценил ущерб от наводнения в миллиард евро.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.11.2019 14:40|

Папа Римский пусть им помогает, у нас у самих все севера утонули

Гость|19.11.2019 14:50|

Гость писал(a):

у нас у самих все севера утонули
Российские топ-менеджеры, на российских северах не отдыхают. Посему, Венеции помочь, рады стараться, а северам, пусть боженька помогает.

Гость|19.11.2019 14:53|

Гость писал(a):

Российские топ-менеджеры, на российских северах не отдыхают.
а надо бы всех на Колыму годков эдак на 10...вот польза-то была бы!!!

Гость|19.11.2019 14:57|

Изъять всю сумму и направить на восстановление Пензы! Начать со школ ! Желательно 43 !!! Думаю освежить хватит.

Гость|19.11.2019 15:01|

Гость писал(a):

на восстановление Пензы
разворуют падлы

Гость|19.11.2019 15:01|

Гость писал(a):

Папа Римский пусть им помогает, у нас у самих все севера утонули
У меня все слова в адрес этих топов нецензурные ..В Иркутской области сплошная трагедия, а эти ...... об Соборе ( при всем моем почтении) и Венеции думают.

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