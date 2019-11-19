19.11.2019 | 16:36

Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Так, по его словам, в указанный срок выпустят первые сто тысяч изделий. Кроме того, планируется запустить мобильное приложение, которое «будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется».

Также Акимов попросил президента провести общенациональный конкурс, чтобы выбрать дизайн будущих электронных паспортов. По его словам, это должно быть «современное решение, красивое», которое поддержан люди.

Ранее Акимов показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту. Электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни человека не меняется, и такие данные, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН и срок действия документа. На обратной стороне образца карты, показанной Акимовым, расположен буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По его словам, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Акимов отметил, что власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом «до гробовой доски», заявил Акимов.