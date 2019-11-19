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В стране и мире | Из водной столицы России ушла вода

19.11.2019|13:33
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В Санкт-Петербурге — городе, который называют водной или морской столицей России, — стремительно снижается уровень воды в Неве и Финском заливе. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По данным портала на 18 ноября, уровень воды в Неве в районе Горного университета (расположен на Васильевском острове) упал на 23 сантиметра. В Финском заливе на двух судопропускных сооружениях он снизился на 35 и 36 сантиметров. Вода убыла и в других реках и каналах Петербурга, отмечает издание, в частности, гуляющие по набережной Карповки — рукава Невы — теперь могут без усилий рассмотреть дно реки.

Профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин заявил «Дневнику», что сгон воды связан, вероятно, с ветром восточных направлений — обмеление произошло из-за того, что в последнее время именно он постоянно дул в городе. «Но это сугубо временное явление, как только ветер переменится, все вернется на круги своя», — подчеркнул эксперт.

В начале сентября этого года режим ЧС был введен в Якутске из-за резкого снижения уровня воды в реке Лене. Он опустился ниже нормы на 2,5 метра. Одной из причин обмеления метеорологи назвали лесные пожары, дым от которых разъедал облака, что препятствовало дождям.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.11.2019 13:57|

Неужели опять Америка с Западом безобразничают? А, Иван Александрович?

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