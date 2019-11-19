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В стране и мире | Госдума легализовала свастику

19.11.2019|14:54
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В России разрешили демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении во вторник, 19 ноября, передает РИА Новости.

Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно новым правилам, демонстрация нацистской символики возможна, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

По словам председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, старая норма принималась из благих побуждений, однако никто не задумывался о ее последствиях. «Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, (...) что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?» — задалась она вопросом.

Ямпольская добавила, что Госдума убрала «этот кусок абсурда из нашей жизни». Привлечение россиян к ответственности за публикацию снимка с Парада Победы или антифашистского плаката вызывали общественное раздражение, насмешки и издевательства в СМИ, напомнила депутат.

В спорных случаях решение будет принимать суд. Глава комитета напомнила, что в ближайшее время необходимо внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и отменить наказание за использование нацистской символики без пропаганды фашистской идеологии.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.11.2019 15:02|

penzainform.ru писал(a):

разрешили демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма.
Гитлер тоже с этого начинал.

Гость|19.11.2019 15:05|

фашизм возрождается в россии

Гость|19.11.2019 15:10|

Гость писал(a):

Гитлер тоже с этого начинал
Не он один. Националистические настроения были весьма популярны в Баварии, откуда он начал свой политический путь, особенно после поражения в ПМВ и после создания Веймарской республики.

Гость|19.11.2019 15:13|

в россии хуже уже не будет

Имя: Гость
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