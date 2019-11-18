18.11.2019 | 15:42

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Изменения коснутся чиновничьего аппарата, а не всех жителей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале томской администрации.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — сказал глава региона на совещании с правительством.

В середине ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность изменения уже утвержденного трудового календаря, в частности, отказа от рабочего дня 31 декабря. Он сказал, что «надо работать».

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.