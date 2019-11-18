18.11.2019 | 15:39

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00. Соответствующие письма были направлены в Минздрав, правительство, Минтруд и другие ведомства, сообщают «Известия».

Запрет на продажу спиртного после 22:00 предлагается ввести на федеральном уровне. Регионы смогут устанавливать более жесткие ограничения вплоть до полного запрета на реализацию алкогольных напитков в определенные дни, например, во время проведения спортивных мероприятий.

Депутат Госдумы и член штаба ОНФ Николай Говорин рассказал, что такие меры помогут сократить количество преступлений и ДТП, которые россияне совершают в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, Минздрав поддерживает такую инициативу.

Сейчас федеральный закон позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. При этом некоторые регионы используют более жесткие ограничения. Например, в Санкт-Петербурге можно купить спиртные напитки с 11:00 до 22:00, а в Чечне разрешено продавать крепкий алкоголь только с 8 до 10 часов утра.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) выразили опасения, что ужесточение временных рамок приведет к убыткам ритейлеров, а также к росту спроса на контрафактный алкоголь.