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В стране и мире | Россиянина поймали и насильно переселили в новый дом

18.11.2019|17:28
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Жителя Волховского района Ленинградской области, который не хотел переезжать из своего аварийного дома в предоставленное ему взамен новое жилье, поймали на трассе и заставили подписать документы о заселении. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ленинградской области.

Некий гражданин К. проживал в аварийном доме, подлежащем немедленному расселению, но по неизвестной причине отказался подписывать договор социального найма новой благоустроенной квартиры. Администрация района обратилась с иском в суд, поскольку мужчина задерживал снос здания. В результате было принято решение о выселении. Тогда же К. начал скрываться от судебных приставов, которые должны были исполнить решение суда.

К поискам мужчины ФССП привлекла сотрудников ГИБДД. Те остановили К. на трассе и отвезли его в местный отдел службы, где мужчина подписал акт на получение нового жилья.

Ранее сообщалось о жительнице Екатеринбурга, которая в многоквартирном доме незаконно построила перегородку на техническом этаже и обустроила там для себя еще три комнаты с санузлом. Освободили чердак только с помощью судебных приставов.

Источник — lenta.ru
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