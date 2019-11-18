Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 ноя 2019|16:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.02

В стране и мире | Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили

18.11.2019|15:37
Печать

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского для взрослых (РНЦХ) после претензий к применяемому врачами препарату. Все операции в научном центре отменили, сообщает Business FM.

Отмечается, что формально причиной увольнения медиков стали не претензии к индукционной схеме иммуносупрессии (применение препаратов, которые ослабляют иммунитет и позволяют избежать отторжения трансплантата — прим. «Ленты.ру»), которую не одобрил Минздрав, а отсутствие ставок в детском центре. Вместе с тем Каабак уверен, что дело именно в сомнениях главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье относительно препарата.

«В институте у Готье детей с весом меньше девяти килограммов никогда раньше не оперировали. И я понимаю, почему они не оперировали. Потому что есть физиологические пределы. Если они сейчас попробуют, они, скорее всего, получат то же самое, что и получали мы, когда начинали: очень тяжелые проблемы. Я надеюсь, что они все-таки будут применять ту схему, которая нами разработана на протяжении более чем 10 лет», — отметил Каабак.

Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям. «Более 75 детей остались без операции и медленно умирают дома... Мы, родители детей, которые уже пережили ад, реанимации, операции и прочий ужас, родители, испытавшие чувство, когда ты не знаешь, а наступит ли утро у твоего ребенка... Мы нашли своих врачей, которые спасали и спасают жизни детям, от которых отказываются остальные», — заявляют авторы петиции. На момент публикации ее подписало более 270 тысяч человек.

По словам хирурга-трансплантолога Константина Губарева, препарат, к которому у Минздрава появились вопросы, широко применяется в Европе и Канаде. «Даже несмотря на то, что в аннотации этого препарата не написано показание к трансплантации. Но есть другие препараты, в которых в аннотации не написано, что он показан при трансплантации органов, но он применяется», — отметил он, подчеркнув, что Каабак действительно единственный в России делает пересадки детям с небольшим весом.

По информации издания, Каабак и Бабенко продолжают работать на четверть ставки в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД).

Ранее стало известно, что в НЦЗД около 40 пациентов с весом до шести килограммов остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату. Директор учреждения Андрей Фисенко знал об использовании схемы, но, по словам Каабака, ему позвонил главный трансплантолог Минздрава Готье и заявил, что нельзя использовать эти препараты.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|18.11.2019 15:47|

А вам не напоминает все это конец 80-х, товарные составы с продуктами и табаком на подъездных путях крупных городов, тем самым создаваемый дефицит. Может уже пора нагнать правительство утвержденное Хилари Клинтоном и работающее на территории РФ в подрывных целях?

Гость|18.11.2019 16:29|

Везде используют этот препарат, а видите ли одному человеку из Минздрава он не понравился! Свой хочет впихнуть препарат. А дети своей же страны должны теперь умирать?! Или ехать в Европу и Америку... Очень жаль, что все делается против народа

Гость|18.11.2019 16:30|

Надеемся что все разрешится благополучно, и будет все хорошо

Гость|18.11.2019 16:42|

Гость писал(a):

а видите ли одному человеку из Минздрава он не понравился! Свой хочет впихнуть препарат. А дети своей же страны должны теперь умирать?
А почему проблемы быдла должны волновать барина? Солидные и уважаемые люди всегда смогут отправить свое чадо на лечение в просвещенную Европу или Америку.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!