18.11.2019 | 16:43

Главный тренер английского клуба «Гримсби Таун» Майкл Джолли был уволен из-за интервью, которое он дал журналистам после поражения со счетом 0:4 от «Лейтон Ориент». Об этом сообщает Daily Mail.

Изначально сообщалось, что Джолли лишился своего поста из-за результатов команды, однако таблоид выяснил, что поводом для расставания стало эмоциональное выступление специалиста после разгрома. Запись разговора продолжительностью 4 минуты 12 секунд была опубликована в соцсетях.

На ней Джолли, используя ненормативную лексику, возмущается работой местных журналистов. Комментируя их работу, тренер 58 раз употребил матерные слова. Выступление специалиста шокировало журналистов, которые ранее уже интервьюировали его. Отмечается, что прежде Джолли общался с ними спокойно.

«Гримсби Таун» идет 18-м в турнирной таблице английской второй лиги. В пятнадцати матчах команда набрала 19 очков. Всего в турнире участвуют 24 команды.