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В стране и мире | Депутата Госдумы лишили прав за наезд на мотоциклиста

18.11.2019|17:30
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Депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Николая Герасименко лишили водительских прав на полтора года из-за аварии, в которой пострадал мотоциклист. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 18 ноября.

Гагаринский суд установил, что в июне на Ленинградском проспекте Герасименко на своем Lexus при перестроении задел мотоциклиста Владимира Лазарева.

Подсудимый на заседание не явился. Ранее СМИ сообщали, что парламентарий скрылся с места ДТП, однако Герасименко опроверг эту информацию. Единоросс, комментируя обвинения, заявлял, что водитель мотоцикла сам врезался в него.

В октябре член нижней палаты парламента был лишен депутатской неприкосновенности из-за этого инцидента.

Герасименко — член Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он работает в Госдуме уже шесть созывов, с 7 декабря 1995 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.11.2019 17:53|

Где то кто то "сдох" или у мотоциклиста оказалась более мохнатая лапа???)))))))))

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