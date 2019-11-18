18.11.2019 | 17:30

Депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Николая Герасименко лишили водительских прав на полтора года из-за аварии, в которой пострадал мотоциклист. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 18 ноября.

Гагаринский суд установил, что в июне на Ленинградском проспекте Герасименко на своем Lexus при перестроении задел мотоциклиста Владимира Лазарева.

Подсудимый на заседание не явился. Ранее СМИ сообщали, что парламентарий скрылся с места ДТП, однако Герасименко опроверг эту информацию. Единоросс, комментируя обвинения, заявлял, что водитель мотоцикла сам врезался в него.

В октябре член нижней палаты парламента был лишен депутатской неприкосновенности из-за этого инцидента.

Герасименко — член Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он работает в Госдуме уже шесть созывов, с 7 декабря 1995 года.