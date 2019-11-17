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В стране и мире | В США столкнулись два самолета

17.11.2019|13:24
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В Международном аэропорту Сан-Антонио в американском штате Техас столкнулись два бизнес-джета Cessna Citation. Об этом сообщает местная телестанция KABB.

Один из самолетов был припаркован на стоянке аэропорта с 5 ноября, прибыв из города Новый Орлеан, штат Луизиана. В него врезался другой бизнес-джет, который случайно начал движение вперед.

По данным пожарных, в результате инцидента никто не пострадал. Находились ли внутри самолетов пассажиры, неизвестно.

Представители аэропорта отметили, что произошедшее никак не сказалось на расписании рейсов.

15 ноября сообщалось, что в Шереметьево два самолета столкнулись крыльями на стоянке. Самолет А-320 заруливал на стоянку, когда задел другое судно. Никто из 42 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.

Источник — lenta.ru
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