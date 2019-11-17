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В стране и мире | Сборная России дома разгромно проиграла Бельгии

17.11.2019|10:54
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Сборная России проиграла команде Бельгии в предпоследнем матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:4. В первом тайме хозяева пропустили трижды: отличились Торган Азар (19-я минута) и дважды Эден Азар (33-я и 40-я). Во второй половине встречи форвард Ромелу Лукаку забил четвертый мяч (72-я). Гол престижа забил Георгий Джикия на 79-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии обеспечила себе первое место в группе I. В девяти матчах «красные дьяволы» одержали девять побед и набрали 27 очков. Россияне идут вторыми, в их активе 21 балл. Через три дня команда Станислава Черчесова сыграет заключительный матч отбора с Сан-Марино.

Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. В первом круге квалификационного раунда Бельгия на своем поле обыграла сборную России со счетом 3:1.

Источник — lenta.ru
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