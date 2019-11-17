Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 ноя 2019|11:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  70.99  |  $  64.24

В стране и мире | Названы главные причины смертности на дорогах в России

17.11.2019|10:55
Печать

Главными причинами высокой смертности на российских дорогах являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостаточно активное преследование нарушителей. Об этом заявил спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт, передает РИА Новости.

По словам Тодта, жертв и пострадавших в результате дорожных аварий в России «чрезвычайно много». Однако он подчеркнул заинтересованность страны в том, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью на своих дорогах.

Тодт отметил, что обучать поведению на дороге, а также объяснять опасность пьянства за рулем необходимо еще в школе. Кроме того, он призвал к ужесточению мер за нарушение ПДД. «Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия», — отметил он.

В ноябре были названы российские регионы с самыми аварийными дорогами. Лидерами оказались Чечня и Ингушетия. Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.11.2019 11:14|

penzainform.ru писал(a):

недостатки в образовании водителей и пешеходов
всецело правы на 146%!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!